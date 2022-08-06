Эрдоган сообщил о достигнутой с Россией договоренности о торговле в рублях

Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, она предполагает увеличение товарооборота между странами до ста миллиардов долларов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет сто миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", — отметил глава государства.

Он уточнил, что министр торговли Турции и вице-премьер России Александр Новак подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании, "своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений".

Президенты также обсудили использование карты "Мир" на территории Турции. По словам Эрдогана, в этом вопросе появились серьезные подвижки, пять турецких банков продолжают работу по достижению поставленной цели.

Среди прочего лидеры двух стран договорились о частичной оплате в рублях поставок российского газа в Турцию.