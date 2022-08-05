Призываем к незамедлительным шагам по снижению напряженности: посол США в ОБСЕ о развитиях в Нагорном Карабахе

Майкл Карпентер, посол США в ОБСЕ, выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и призвал стороны предпринять шаги во избежание дальнейшей эскалации. Как сообщает «Арменпресс», об этом посол написал в своем микроблоге в Twitter.

Он особо отметил, что в связи с информацией о возобновлении боевых действий в этом районе глубоко обеспокоен вопросом безопасности людей, проживающих в Нагорном Карабахе и его окрестностях.

«Мы не хотим возвращаться к широкомасштабным военным операциям, которые видели в 2020 году. И мы призываем принять немедленные меры по снижению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации», - подчеркнул посол.

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Министерство обороны России в своем бюллетене зафиксировало, что перемирие нарушил именно Азербайджан. Министерство обороны Республики Арцах сообщило, что в ночь с 4 на 5 августа и по состоянию на 09:00 утра оперативная обстановка на линии соприкосновения была относительно стабильной. Напряжение в целом сохраняется. На некоторых направлениях азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие.