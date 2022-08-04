НАТО призвала азербайджанскую и армянскую стороны вернуться за стол переговоров

НАТО призвала к немедленному прекращению боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами и возвращению за стол переговоров. Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами. Мы глубоко сожалеем о гибели людей, призываем обе стороны к деэскалации ситуации и возвращению за стол переговоров», - написал Хавьер Коломина.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Министерство обороны России в своем бюллетене зафиксировало, что перемирие нарушил именно Азербайджан.