Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации ситуации на месте: МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации глубоко обеспокоено эскалацией ситуации вокруг Лачинского коридора и других участков линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении МИД России.

«Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации ситуации на месте. По всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны, ведется активная работа с обеими сторонами. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте со своими азербайджанскими и армянскими коллегами.

Призываем стороны проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. Урегулирование существующих противоречий должно происходить исключительно политическими и дипломатическими средствами с учетом позиций сторон и строго соблюдая положения заявления руководителей России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

Уверены, что усилия сторон должны быть направлены на формирование позитивной повестки в отношениях между Баку и Ереваном в рамках существующих трехсторонних переговорных форматов», - говорится в сообщении МИД РФ.

МИД России также выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих в результате эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.