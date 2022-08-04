Ситуация вдоль линии соприкосновения НК продолжает оставаться крайне напряженной: Никол Пашинян

Хотя на данный момент вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом не ведется активных боевых действий, ситуация, по мнению властей Нагорного Карабаха, остается крайне напряженной. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы должны работать над ослаблением этой напряженности. Хотел бы подчеркнуть, что по всем пунктам договоренностей от 9 ноября 2020 года Армения реализует политику ведения конструктивных переговоров в пользу установления и укрепления мира в регионе», - сказал Пашинян.