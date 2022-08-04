Проводимая Азербайджаном политика этнических чисток является международным преступлением: Марукян

То, что Азербайджан совершает в Нагорном Карабахе, — это этническая чистка. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

«То, что Азербайджан в последнее время совершает в Нагорном Карабахе, в международном праве называется этнической чисткой. Проводимая Азербайджаном политика этнических чисток является международным преступлением. Рано или поздно это приведет руководство Азербайджана к ответственности.

Наши партнеры в международных организациях должны четко различать жертву ситуации и виновника этнической чистки. Только в этом случае расплывчатые, беззубые заявления в адрес обеих сторон сменятся четко адресованными заявлениями, поднятием вопроса об ответственности и прекращением политики этнических чисток. Другого варианта нет», - отметил Эдмон Марукян.