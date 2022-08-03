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МО РФ снова отметило, что режим прекращения огня нарушил Азербайджан 

МО РФ снова отметило, что режим прекращения огня нарушил Азербайджан 

Российский миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта зафиксировал, что режим прекращения огня 3 августа нарушила азербайджанская сторона. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты САРЫБАБА со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием Российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», - говорится в бюллетени.

В бюллетене от 2 августа минобороны России также указало, что режим прекращения огня 1 августа нарушил Азербайджан.


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