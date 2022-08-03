Азербайджанские Telegram-каналы призывают подписчиков к психологическому террору в отношении населения Арцаха

На фоне военных провокаций, предпринимаемых вооруженными силами Азербайджана на различных направлениях приграничной зоны Республики Арцах, азербайджанские Telegram-каналы призывают к психологическому террору в отношении населения Арцаха, пытаясь посеять панику среди армян Арцах.

Как сообщает Арменпресс, по азербайджанским Telegram-каналам распространяются номера телефонов, начинающиеся с кода +374 (047). Азербайджанские каналы призывают своих подписчиков звонить по этим номерам, сеять панику среди армян и получать от них «полезную информацию» о расположении армянских военных позиций, окопов и их припасах. При этом отмечается, что «эту информацию мы лично передадим спецслужбам Азербайджана и минобороны».

Сообщения сопровождаются расистскими оскорблениями в адрес армян.

Следует подчеркнуть, что подобные действия с азербайджанской стороны давно не новы и полностью соответствуют проводимой Азербайджаном на государственном уровне политике этнических чисток, физического и психологического насилия и терроризации армянского населения Арцаха всеми возможными способами. Власти и правозащитники Арцаха неоднократно говорили об этом .