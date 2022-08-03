Азербайджан грубо нарушил режим прекращения огня: Армия обороны Арцаха сообщает о ранении 7 военнослужащих
15:25, 3 Август 2022
Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что 3 августа, с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, открыли огонь в направлении позиций Армии обороны с применением гранатометов и БПЛА. В результате чего 7 военнослужащих АО получили ранения, жизнь 6 из них вне опасности, состояние седьмого раненого оценивается как тяжелое. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха.Вместе с российской военной группировкой, выполняющей миротворческую миссию в Республике Арцах, принимаются меры по стабилизации ситуации.
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