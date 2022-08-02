Напряженность продолжает сохраняться на ряде участков линии соприкосновения: президент Арцаха созвал заседание СБ

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 2 августа созвал расширенное заседание Совета безопасности с участием политических сил Национального собрания.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, была обсуждена сложившаяся накануне на линии соприкосновения ситуация. С докладом выступил министр обороны Камо Варданян. По словам министра, напряженность продолжает сохраняться на ряде участков линии соприкосновения, и Армия обороны контролирует ситуацию без человеческих и позиционных потерь.

Следующий вопрос повестки заседания касался коридора, соединяющего Республику Арцах с Республикой Армения. Азербайджанская сторона посредством миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе, предъявила требование в ближайшее время организовать передвижение по новому маршруту.

На заседании Совета безопасности обсуждались меры, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации, в том числе и обеспечение безопасного передвижения посредством российских миротворческих сил.