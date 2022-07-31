Женская сборная Армении уступила сборной Эстонии: Всемирная шахматная олимпиада

Женская сборная Армении потерпела первое поражение на Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщает Арменпресс, женская сборная Армении соревновалась со сборной Эстонии в третьем туре Всемирной шахматной олимпиады в индийском городе Ченнай.

Лилит Мкртчян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян завершили свои матчи вничью. Только Элина Даниелян потерпела поражение. Итоговый результат: 1,5-2,5.

В первых двух турах женская сборная выиграла у команд Ботсваны и Норвегии.

В состав женской сборной входят Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян.

Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит с 29 июля по 10 августа.