Ярмарка труда в рамках международной конференции FemInno: более 12 компаний представляют свои вакансии

В рамках двухдневной международной инновационной женской конференции FemInno в Армении проходит ярмарка труда. Как сообщает Арменпресс, более 12 компаний представляют свои вакансии, надеясь привлечь талантливых женщин.

Фото: Айка Бадаляна

Специалист по качеству компании ZEVIT Србуи Чаликян подчеркнула, что идеология их компании направлена на равенство прав для всех. Она говорит, что основательница их компании Сона Мнацаканян не упускает возможности рассказать о том, что женщины и мужчины имеют равные права.

«Мы делаем все возможное, чтобы сбалансировать количество сотрудников мужского и женского пола в компании. Мы рады, что привлекаем талантливых женщин, но это не значит, что мы за дискриминацию. Мы рады, что интерес женщин к сферам IT и науки довольно высок», - сказала Чаликян.

Менеджер по маркетингу компании Humanize Лилит Броян подчеркнула, что политикой их компании является исключение всякого рода дискриминационных подходов при приеме на работу. При приеме на работу они полагаются исключительно на навыки человека. В компании работает равное количество представителей женского и мужского пола. По словам Броян, в рамках конференции подчеркивается интерес девушек и женщин к их компании и отрасли в целом.

HR-специалист исследовательского центра PMI Сона Григорян заметила, что у них есть вакансии, на которые отдают предпочтение женщинам.

«Сфера ориентирована на мужчин, и для того чтобы сохранить баланс, мы отдаем предпочтение женщинам при приеме на работу. В последние годы дискриминационный подход на рынке труда уменьшился, но в некоторых сферах остается ярко выраженным», - сказала она.

По словам представительницы компании Team Telecom Armenia Ануш Зогранян, будучи технически ориентированной компанией, в ней преобладают мужчины в соотношении примерно 70/30. Однако при этом она заверила, что дискриминация при привлечении талантов исключена. Равенство людей является частью корпоративной культуры компании.

«Женщины проявляют большой интерес к вакансиям. Приветствуется, что у нас есть представительницы женского пола, заинтересованные в узких профессиональных областях ИТ», — сказал он.

30-31 июля в Армении впервые проходит международная инновационная женская конференция FemInno, в ходе которой будут подведены итоги конкурса стартапов, созданных как армянскими, так и зарубежными женщинами и девушками.