Государственный камерный хор «Овер» выступит в Германии

Государственный камерный хор «Овер» Национального центра камерной музыки 29 июля даст концерт в Мюнхене, в Allerheiligen Hofkircheum.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном центре камерной музыки, в рамках концерта будут отмечены 30-летие дипломатических отношений Армения-Германия и 30-летие основания и деятельности Государственного камерного хора «Овер». В программе хоровые произведения армянских и западноевропейских композиторов - Комитаса, А. Восканяна, Э. Ованнисяна, Д. Галаджяна, В. Шарафяна, К. Пендерецкого, В. Бухенберга, А. Пярта, М. Шафера и др. Концерт проведут Нарине Восканян и пианистка Шаганэ Агакарян.

Концерт проводится с целью разработки перспективных программ по укреплению культурных связей Бавария-Армения и Германия-Армения. Государственный камерный хор «Овер» за 30 лет своей деятельности в ФРГ дал около 15 концертов. Хор выступит в Мюнхене во второй раз.

Концерт был инициирован и реализован культурным фондом EUROPAMUSICALE, при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, Министерства науки и искусств Федеральной земли Бавария, почетного консула Республики Армения в Баварии г-жи Кристины Зассе.

В организации концерта приняли участие посольство РА в ФРГ, чрезвычайный и полномочный посол РА в ГДР Виктор Енгибарян.