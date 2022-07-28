Китай изнутри: Великая Китайская стена

Великая Китайская стена остается одной из визитных карточек Китая на все времена. Она и сейчас считается одним из туристических центров и привлекает туристов из разных уголков мира.

Фото: Варвары Айрапетян

Фото: Варвара Айрапетян

Корреспондент «Арменпресс» вместе с журналистами, участвующими в программе, инициированной Китайским международным центром медиакоммуникаций, посетила один из древнейших архитектурных памятников Китая - Великую Китайскую стену.

Подробности в видеоматериале.