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Китай изнутри: Великая Китайская стена

Китай изнутри: Великая Китайская стена

Великая Китайская стена остается одной из визитных карточек Китая на все времена. Она и сейчас считается одним из туристических центров и привлекает туристов из разных уголков мира.

Фото: Варвары Айрапетян

Фото: Варвара Айрапетян

Корреспондент «Арменпресс» вместе с журналистами, участвующими в программе, инициированной Китайским международным центром медиакоммуникаций, посетила один из древнейших архитектурных памятников Китая - Великую Китайскую стену.

Подробности в видеоматериале.


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