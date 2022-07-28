Китай изнутри: Великая Китайская стена
16:04, 28 Июль 2022
Великая Китайская стена остается одной из визитных карточек Китая на все времена. Она и сейчас считается одним из туристических центров и привлекает туристов из разных уголков мира.
Фото: Варвары Айрапетян
Корреспондент «Арменпресс» вместе с журналистами, участвующими в программе, инициированной Китайским международным центром медиакоммуникаций, посетила один из древнейших архитектурных памятников Китая - Великую Китайскую стену.
Подробности в видеоматериале.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм