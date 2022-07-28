ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям из стрелкового оружия разного калибра: Министерство обороны Армении
15:47, 28 Июль 2022
Подразделения ВС Азербайджана 28 июля в районе 12:00 открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по боевым позициям Армении, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен.
С армянской стороны пострадавших нет.
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