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Иран построит новый исследовательский ядерный реактор в Исфахане

Иран построит новый исследовательский ядерный реактор в Исфахане

Тегеран планирует в течение нескольких недель начать создание нового исследовательского ядерного реактора в расположенной в центральной части страны провинции Исфахан. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами.

"Мы запланировали, что в течение нескольких недель официально начнем строительство исследовательского реактора в Исфахане, - цитирует его агентство ISNA. - Это полностью отечественный проект, который замкнет цепочку исследований, оценки, тестирования и обеспечения производства ядерной энергии в Иране".

25 июня Эслами заявил, что иранская сторона начала работу над созданием первой полностью иранской атомной электростанции мощностью 360 мегаватт. На текущий момент единственной функционирующей атомной электростанцией в Иране является АЭС "Бушер", построенная при помощи российской стороны. 

 


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