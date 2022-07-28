Доступное и качественное образование, надлежащие условия: правительство утвердило план развития образования до 2030 года

Правительство РА одобрило проект Закона Республики Армения «Об утверждении государственной программы развития образования до 2030 года». Как сообщает «Арменпресс», заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян представляя проект, отметил, что последняя госпрограмма развития сферы образования была принята в 2011 году и закрепление в документе долгосрочного планирования концептуальных положений развития человеческого капитала, признанных правительством приоритетными, является императивом дня.

«Он касается всех уровней формального образования, непрерывного образования и исходит из того, что поступательное развитие экономической и общественной жизни Республики Армения может быть обеспечено путем осуществления ощутимых инвестиций в развитие человеческого капитала. С этой точки зрения финансовые ресурсы на образование являются не расходом, а необходимым вложением на развитие государства и общества. Должен сказать, что в центре программы находится человек и раскрытие его возможностей», - сказал Артур Мартиросян.

Конечная цель проекта - создание конкурентоспособной системы образования. Определены 3 стратегических направления: формирование универсальной инклюзивной личностно-ориентированной образовательной среды на всей территории Армении, повышение эффективности образования, также интернационализация и экспорт образовательных услуг.

«Выделю несколько важных положений: обеспечить всеобщий охват образовательных учреждений, дети, поступающие в школу, будут охвачены дошкольными программами не менее одного года, службы яслей будут действовать во всех расширенных общинах. Все учебные заведения будут иметь благоустроенные корпуса, лаборатории, рабочие зоны, оснащенные необходимым оборудованием. Педагоги будут сертифицированы. Ни один ребенок не останется вне системы обязательного образования», - подчеркнул Артур Мартиросян.

Вице-премьер РА Амбарцум Матевосян сообщил, что проект достаточно обширный, в ближайшее время он будет представлен в Национальное собрание.

«Мы установили несколько критериев. Во-первых, мы должны выполнить наши предвыборные обещания, план на 2021-2026 годы. Для нас очень важно, чтобы ни один учащийся с высокой успеваемостью, не лишился возможности получить образование из-за платы за обучение. В целом, образовательные услуги должны быть доступны каждому гражданину РА по месту жительства», - сказал Амбарцум Матевосян. В этом контексте он напомнил, что правительство реализует программу, в рамках которой строятся и капитально ремонтируются несколько сотен школ и детских садов.