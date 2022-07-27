Делегация во главе с председателем Генассамблеи ООН посетила Мемориал жертв Геноцида армян

Делегация во главе с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом в сопровождении заместителя министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяна, постоянного представителя Армении при ООН Мгера Маргаряна и и.о. постоянного представителя ООН в Армении Лилы Питерс Яхьи 27 июля посетила Мемориал жертв Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИГА, директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян приветствовал гостей и представил историю создания мемориального комплекса. Он также представил гостям историю трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения на территории Азербайджана в конце прошлого века.

Абдулла Шахид возложил венок к Мемориалу жертв Геноцида армян, затем гости возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память полутора миллионов невинных жертв Геноцида армян.

Члены делегации также посетили Музей-институт Геноцида армян, где в сопровождении старшего экскурсовода Асмик Мартиросян ознакомились с постоянной и временной экспозициями, после чего Абдулла Шахид сделал запись в книге Почетных гостей.

Выразив признательность за визит, директор МИГА Арутюн Марутян вручил высокому гостю книги о Геноциде армян. В свою очередь г-н Абдулла Шахид поблагодарил за теплый прием и интересную экскурсию.