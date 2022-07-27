«Пюник», творя историю, вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Чемпион первенства Армении по футболу ереванский «Пюник» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Как сообщает «Арменпресс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Пюник» в гостях одержал победу над чемпионом Люксембурга «Дюделанжом» со счетом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В составе ереванской команды отличились Жуниньо, Лука Юричич (дубль) и Юсуф Отубанджо.

В третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов соперником «Пюника» будет чемпион Сербии «Црвена Звезда».