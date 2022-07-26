Китайская национальная одежда может стать частью мировой моды: журналисты посетили магазин бренда «Jixiang Zhai»

Китайская национальная одежда популярна среди молодежи и имеет большие перспективы на мировом рынке. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», на специальном приеме, организованном в фирменном магазине «Jixiang Zhai» для журналистов, участвующих в программе, инициированной Китайским международным центром медиакоммуникаций, это мнение выразила директор магазина Ши Нана.

«Могу сказать, что интерес китаянок к национальному духу возрастает, будь то молодая или зрелая женщина. Я с национальной одеждой для молодежи пытаюсь стать частью нашей истории», - сказала Ши Нана.

Она подчеркнула, что производимая сейчас одежда носит черты разных династий, а мелкие украшения придают одежде исключительную красоту.

«В китайском национальном костюме есть завораживающая вневременность. У него есть возможность стать частью мировой моды», - отметила она.

Бренд «Jixiang Zhai» был основан в 2002 году и имеет 20-летнюю историю. Основателем бренда является Ян Фан. Идея создания бренда пришла молодому дизайнеру несколько лет назад во время прогулок по европейским городам. Он стремится к популяризации китайского национального костюма во всем мире.