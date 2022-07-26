Правительство на проведение Всеармянской образовательной конференции выделило 15,7 млн драмов

В целях укрепления сотрудничества Армения-Диаспора в сфере образования решением правительства РА на организацию Всеармянской образовательной конференции было выделено около 15,7 млн драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства ОНКС.

В конференции, которая пройдет во второй половине августа, примут участие около 130 делегатов из Армении, Арцаха и диаспоры.

В этом году на конференции будут рассмотрены новые тенденции в организации и развитии образовательного процесса в диаспоре за последние годы, вопросы сохранения армянства, а также вопросы организации дистанционного образования. Будут представлены новые методики преподавания арменоведения и уроков патриотизма, новые учебные программы и учебники. Также будут обсуждаться проблемы преподавания армянского языка в зарубежных вузах.

Министерство образования, науки, культуры и спорта каждые два года организует Всеармянские образовательные конференции. Первая конференция состоялась в 2004 году, в ней приняли участие 125 представителей из Армении, Арцаха и диаспоры из 25 стран.

Целью конференций является обсуждение текущих вопросов образовательных центров арменоведения за рубежом, уточнение дальнейших шагов по укреплению отношений Армения-Диаспора и развитию сотрудничества в сфере образования.

Объединившись вокруг общей повестки, делегаты из разных стран работают в разных тематических рабочих группах, обмениваясь своим опытом, представляя программы, знакомясь с образовательными программами и педагогическими достижениями, разработанными и реализуемыми в Армении.

По итогам обсуждений на конференциях принимается резолюция, которая становится ориентиром для определения направлений работы на ближайшие два года. Многие из разработанных на конференциях подходов впоследствии стали основой для разработки, организации и проведения новых концепций мероприятий. На конференциях могут приниматься и предложения.

Совместные обсуждения также дают возможность оценить эффективность программ, реализуемых Министерством образования, науки, культуры и спорта РА, сделать содействие более объективным и адресным.