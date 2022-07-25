Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки Армения-США, а также безопасности и стабильности в регионе.

В частности, предметом обсуждения стали вопросы, связанные с мирными переговорами Армения-Азербайджан, урегулированием нагорно-карабахской проблемы, открытием региональных коммуникаций, возвращением пленных, выяснением судьбы пропавших без вести.



Госсекретарь Блинкен выразил готовность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать решение всех упомянутых вопросов.

Премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность мирной повестке дня и подчеркнул, что общественность Армении поддерживает этот курс.

Собеседники также обсудили происходящие в отношениях Армения-Турция процессы. Госсекретарь приветствовал состоявшийся 11 июля телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Турции и выразил готовность США поддержать нормализацию отношений между двумя странами.

Премьер-министр Армении и госсекретарь США выразили удовлетворение контактами на высоком уровне между Арменией и США и договорились о продолжении диалога.