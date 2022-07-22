Премьер-министр Пашинян принял возглавляемую председателем Комитета Европарламента по иностранным делам делегацию

Премьер-министр Никол Пашинян принял возглавляемую председателем Комитета Европарламента по иностранным делам (AFET) Дэвидом МакАллистером (David McAllister) делегацию.

Премьер-министр подчеркнул важность тесного сотрудничества с Европейским парламентом и отметил, что Европейский союз является одним из важнейших партнеров в процессе эффективной реализации демократической повестки Армении. Глава правительства подчеркнул сотрудничество в рамках Восточного партнерства и отметил, что наша страна занимает лидирующие в рамках Восточного партнерства позиции в борьбе с коррупцией, свободе слова, избирательных реформах и других направлениях.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Дэвид МакАллистер поблагодарил за теплый прием и отметил факт эффективного и тесного сотрудничества с армянскими парламентариями. Председатель Комитета Европарламента по иностранным делам приветствовал осуществляемые в различных сферах демократические реформы в Армении, добавив, что Европейский союз и впредь будет оказывать поддержку правительству Армении в этом направлении.

Собеседники коснулись происходящих в регионе Южного Кавказа процессов, ситуации вокруг Нагорного Карабаха, возможностей разблокирования региональных инфраструктур, делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Пашинян подробно представил позицию армянской стороны в указанном направлении и ответил на вопросы делегации Европарламента.

Собеседники подчеркнули важность обеспечения регионального мира и стабильности, продолжения диалога в этом направлении.

Никол Пашинян коснулся вопроса все еще удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, в связи с чем Дэвид МакАллистер отметил, что Европарламент также придает большое значение обеспечению их репатриации и продолжит усилия в этом направлении.

Были также обсуждены вопросы, связанные с сохранением армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Никол Пашинян и Дэвид МакАллистер подчеркнули необходимость обеспечения доступа миссии ЮНЕСКО в зону конфликта Нагорного Карабаха и проведения последовательной работы в этом направлении.