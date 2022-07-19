В Тегеране началась встреча Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, российский лидер находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, главы государств обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.

После этого начнется трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси назвал визит Путина поворотным этапом в том, что касается развития отношений между Москвой и Тегераном а также регионального и международного сотрудничества.