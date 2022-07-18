Глава оппозиционной фракции НС обратится к спикеру парламента Азербайджана с требованием посетить пленных

Глава оппозиционной фракции Национального Собрания Армении “Честь имею” Айк Мамиджанян намерен обратиться к Азербайджану с требованием организовать визит для посещения удерживаемых там армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, об этом Айк Мамиджанян написал на своей странице в Facebook

“Завтра я напишу официальное письмо спикеру Милли Меджлиса Азербайджана с требованием организовать визит для посещения наших соотечественников, удерживаемых в тюрьмах Азербайджана, ознакомления с состоянием их здоровья и условиями содержания.

Я также проинформирую о письме председателей парламентских ассамблей СНГ, СЕ и Евронест, председателя Европарламента, а также послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении”, - говорится в записи.