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Авиакомпания "Росия" начинает полеты из Волгограда в Ереван

Авиакомпания "Росия" начинает полеты из Волгограда в Ереван
ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") начинает полеты в Ереван. Рейсы запланированы с 23 июля два раза в неделю. Об этом «Арменпресс» сообщили в авиакомпании.

«Россия» расширяет географию полетов и открывает новые международные направления, развивая авиасообщение с дружественными странами. Волгоград стал шестым городом в России, откуда авиакомпания выполняет прямые регулярные рейсы в столицу Армении. Теперь в Ереван можно выехать из Волгограда, Екатеринбурга, Минвод, Москвы, Самары и Сочи", - говорится в сообщении.

После снятия ограничений на полеты из южных городов России и временно закрытых аэропортов «Россия» готова предложить пассажирам рейсы в столицу Армении из Воронежа, Краснодара и Ростова-на-Дону. Согласно расписанию, рейсы по направлению Волгоград – Ереван – Волгоград запланированы по четвергам и субботам.
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