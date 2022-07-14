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Под председательством премьер-министра обсуждены запланированные в Комитете гражданской авиации реформы

Под председательством премьер-министра обсуждены запланированные в Комитете гражданской авиации реформы

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены запланированные в Комитете гражданской авиации системные реформы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты вопросы, касающиеся деятельности Комитета, его структуры, привлечения высококвалифицированных специалистов, обеспечения безопасности полетов, стажировки пилотов и других кадров и т.д. Также были обсуждены существующие в авиационной сфере проблемы и реализованные и планируемые в ближайшее время шаги по их решению.

Представители ведомств представили различные замечания и предложения.

Премьер-министр Пашинян отметил, что стратегическая цель правительства – привести армянскую авиацию в соответствие с лучшими международными стандартами. Глава исполнительной власти поручил продолжить обсуждения и по их результатам доработать пакет реформ.


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