Прогноз госдолга на следующий год - 5 трлн 246 млрд драмов. В структуре долга будут проведены реформы

Согласно предварительной версии государственного бюджета Армении на 2023 год, государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 5 трлн 246 млрд драмов, что составляет 58% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр финансов Тигран Хачатрян на заседании постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Тигран Хачатрян представил структуру государственного долга страны, процесс его обслуживания, управление в сфере финансов.

государственный долг из внутренних источников будет обслуживаться на 255 млрд. драмов. Для обслуживания долга будут привлечены также заемные средства. В деле обслуживания долга была отмечена важность увеличения веса казначейских облигаций.

На обслуживание процентов по государственному долгу в 2023 году будет выделено 260 млрд драмов.

Министр сказал, что ранее в структуре государственного долга преобладала иностранная валюта, но в результате предпринятых действий армянский драм занял свое место в структуре государственного долга.

Тигран Хачатрян счел важным надежность управления государственным долгом в развитии экономики. Он также отметил, что в ближайшее время в структуре долга будут проведены фундаментальные реформы.

Министр представил также бюджетные финансовые ассигнования Министерства финансов РА. В сфере управления общественными финансами выделено около 4 млрд. драмов.

Председатель Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Г. Папоян озвучил вопросы, касающиеся процентных платежей за обслуживание государственного долга, ассигнований Министерства финансов и др.

Папоян подчеркнул необходимость реформ в сфере обслуживания государственного долга.

Координатор бюджетного офиса НС Гагик Барсегян представил ряд наблюдений по проекту госбюджета в 2023 г.