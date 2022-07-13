Госдеп рассчитывает, что Конгресс США к августу ратифицирует протоколы о расширении НАТО

Американская администрация рассчитывает, что Сенат Конгресса США в ближайшие недели успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Как передает Арменпресс, об этом первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила во вторник, выступая на мероприятии вашингтонской некоммерческой организации International Student House ("Международный студенческий дом").

"Я надеюсь, что Конгресс США ратифицирует вступление [Финляндии и Швеции в НАТО] до того, как уйдет на каникулы в августе. Учитывая все остальное, что есть в их повестке, я не уверена, что им это удастся, но я надеюсь. Мне кажется, остальные страны тоже очень быстро продвигаются к этому", - сказала она. Верхняя палата Конгресса США будет на каникулах в период с 8 августа по 5 сентября.

Министры иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде и представители 30 стран НАТО подписали 5 июля протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс. Хельсинки и Стокгольм станут членами организации после ратификации документов всеми государствами НАТО.

В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру ратификации в США выполняет президент страны, верхняя палата Конгресса дает на это согласие. 11 июля глава государства Джо Байден направил на рассмотрение Сената протоколы о приеме Финляндии и Швеции в НАТО.