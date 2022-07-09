Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании Fly One Armenia был отменен по решению командира корабля

Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании Fly One Armenia 8 июля был отменен по решению командира воздушного судна.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления совета авиакомпании Арам Ананян.

"Командир нашего самолета, увидев определенные расхождения в данных датчиков самолета, принял решение о прекращении полета. Мы считаем, что это правильное и оправданное решение. О случившемся проинформированы авиационные власти Армении, через несколько часов рейс состоится", - сказал Ананян.

Он заверил, что безопасность пассажирских авиаперевозок является непреложным приоритетом авиакомпании, и они сделают все, чтобы она таковой и оставалась. При этом Ананян извинился от имени авиакомпании за доставленные неудобства.

Также он заверил, что они обязательно сделают все возможное и невозможное, чтобы Fly One Armenia стал одним из любимых трендов армянского народа.

Fly One Armenia начала выполнять рейсы Ереван-Стамбул-Ереван со 2 февраля 2022 года.