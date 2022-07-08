Главный тренер «Арарата» возлагает надежды на игру Лиге конференций в Ереване
10:23, 8 Июль 2022
ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Главный тренер ереванского «Арарата» Арам Восканян недоволен поражением в стартовой игре первого квалификационного раунда Лиги конференций.
«Конечно, я не удовлетворен зарегистрированным результатом. В любом случае, мы должны были забить хотя бы один гол. У нас было три реальных момента, как минимум один из которых мы должны были превратить в гол. Во втором тайме опасность была больше, потому что соперник играл контратаками", - сказал Осканян после матча, сообщает «Арменпресс».
По словам тренера, у "Арарата" еще есть шансы переломить ход противостояния в матче, который состоится в Ереване через неделю.
Ереванский "Арарат" принимал "Шкендию", представляющую Северную Македонию в рамках первого раунда квалификации Лиги конференций, "Арарат" не смог ничего предложить сопернику и проиграл со счетом 0:2.
Ответный матч состоится 14 июля в Ереване. Игра начнется в 19:00.
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