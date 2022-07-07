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ВС Азербайджана обстреляли гражданский автомобиль близ села Елпин

ВС Азербайджана обстреляли гражданский автомобиль близ села Елпин

Подразделения ВС Азербайджана 7 июля, в районе 16:15 часов, открыли огонь по армянским военным позициям, дислоцированным в западной части армяно-азербайджанской границы, в частности, в направлении села Елпин Вайоцдзорской области, а также ведущей к селу дороги, в результате чего был поврежден гражданский автомобиль. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении.

В результате ответных действий армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет.


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