Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе: Пашинян принял Шамхани

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поприветствовал визит г-на Шамхани в Армению и подчеркнул важность продолжительного развития дружественных и братских отношений с Ираном. “Для решения этой задачи важны взаимные визиты на высоком уровне. Рад констатировать, что нам удалось наладить очень хорошую рабочую атмосферу с президентом Ирана г-ном Раиси. Рад видеть, что между другими нашими коллегами также налажены хорошие рабочие отношения, как и подобает двум соседним и дружественным государствам”, - сказал Никол Пашинян. Премьер-министр выразил уверенность, что визит г-на Шамхани будет эффективным в контексте обсуждения вопросов двусторонней повестки дня.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана поблагодарил за прием и передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия президента Ирана Эбрахима Раиси. Али Шамхани отметил, что Иран также заинтересован в развитии и укреплении отношений с Арменией во всех сферах. В данном контексте собеседники коснулись ряда вопросов повестки двустороннего сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной стабильности и безопасности. Али Шамхани подчеркнул, что Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе, и отметил, что его страна также поддерживает процесс разблокирования инфраструктуры в рамках сохранения территориальной целостности и суверенитета государств.

Собеседники подчеркнули, что основой развития армяно-иранского сотрудничества в различных направлениях является укрепление экономических связей. В этом контексте Никол Пашинян и Али Шамхани подчеркнули важность наращивания существующего взаимодействия в сферах торгового оборота, инфраструктуры, энергетики, промышленности и в других отраслях. Стороны обсудили как текущие, так и представляющие взаимный интерес программы и проекты.

Премьер-министр Пашинян попросил передать теплые приветствия как президенту Раиси, так и Верховному лидеру Исламской революции Аятолле Сейеду Али Хаменеи.