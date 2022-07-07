В 33 странах Европы выявили 5 949 случаев оспы обезьян

Европейское региональное бюро ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщили в четверг, что по состоянию на 5 июля в 33 странах и районах региона в общей сложности официально было подтверждено 5 949 случаев оспы обезьян. До этого организации через Европейскую систему эпиднадзора (TESSy) заявляли о 5 266 случаях в 28 странах и регионах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Из зарегистрированных в TESSy 5 266 случаев лабораторно подтверждены 5 265.

Большинство случаев были выявлены у лиц в возрасте от 31 до 40 лет (42%) мужского пола (99,6%).

Как правило, болезнь проявлялась в высыпаниях на коже (у 96,1% заболевших) и таких симптомах, как лихорадка, утомляемость, мышечная боль, рвота, диарея, озноб, боль в горле и головная боль. Информация о летальных случаях отсутствует.

В 15 случаях заболевшие были работниками сферы здравоохранения. Продолжаются исследования на предмет наличия связи заболевания с профессиональной деятельностью.