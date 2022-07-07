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Блинкен заявил Лапиду о готовности США противостоять "угрозам"

Блинкен заявил Лапиду о готовности США противостоять "угрозам"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в телефонном разговоре заверил премьер-министра Израиля Яира Лапида в готовности Вашингтона противодействовать "общим угрозам", в том числе тем, которые якобы связаны с Ираном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, "госсекретарь подтвердил премьер-министру, что США непоколебимо привержены партнерским отношениям с Израилем, обеспечению его безопасности и противодействию общим угрозам". Госсекретарь напомнил о том, что президент США Джо Байден намерен вскоре побывать в Израиле. Ближневосточное турне, в рамках которого американский лидер посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию, состоится, как ранее объявил Белый дом, 13-16 июля.


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