Татевик Симонян, соучредитель SPRING PR, будет представлять Армению в глобальном консультативном совете WCFA

ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 4 июня 2022 года состоялось ежегодное общее собрание одной из крупнейших международных профессиональных структур – Давосской ассоциации Всемирного коммуникационного форума (WCFA), в ходе которой были избраны члены Глобального консультативного совета организации.



Членами совета стали 13 ведущих профессионалов из 12 стран, представляющих 5 континентов. Татевик Симонян, одна из основателей PR-компании SPRING, будет представлять Армению в глобальном консультативном совете WCFA.



Членами правления являются Аласдер Таунсенд (Бразилия), Чейзари Валли (Италия), Ганеш Чандрасекаран (Индия), Джарман Саа (Япония), Хешам Месбах (США), Майкл Шредер (Германия), Нурул Ашикин Шамсури (Малайзия), Пилин Кожалп ( Турция), Розен Борк (Канада), Сороб Убовеян (Индия), Татевик Симонян (Армения), Влад Базикалов (Великобритания), Зофия Лакатош (Венгрия).



Деятельность Консультативного совета WCFA как международной сети направлена на поддержку миссии и стратегических целей Ассоциации Всемирного коммуникационного форума (WCFA), обеспечение сплочения и обмена опытом профессионального мирового сообщества по связям с общественностью (PR), проведения профессиональных мероприятий в различных форматах, реализации образовательных программ в сфере коммуникаций.

«Мы очень горды видеть Татевик Симонян в этом важном органе WCFA, который объединяет профессионалов со всех континентов. В течение последнего десятилетия Армения представлена прекрасными специалистами в области коммуникаций, и мы все уверены, что Татевик примет активное участие в процессе принятия решений Ассоциации «Всемирный коммуникационный форум. И, в конце концов, ее членство в Совете также является свидетельством достижений в области PR и управления Армении», - отметил президент WCFA Максим Бехар.



Татевик Симонян, соучредитель SPRING PR, подчеркнула участие Армении в структуре на высоком уровне и сказала:



«Я хотел бы поздравить всех вновь избранных членов важного директивного органа WCFA, Всемирного консультативного совета. Оказанное мне доверие поднимает ответственность за достойное представление Армении на международной арене. Я искренне верю, что участие в одной из самых престижных международных ассоциаций даст возможность создать активные и динамичные связи, что будет способствовать росту местных PR-специалистов, что, в свою очередь, приведет к увеличению их участия и влияния в развитии PR на глобальном уровне. В то же время я хотел бы отметить, что у нас уже есть коллеги из Армении в WCFA, и мы рады постоянно увеличивать нашу большую семью профессионалов в области коммуникаций».



Следующим важным событием, организованным WCFA, станет премия Davos Communications Awards 2022, которая состоится 7 июля и соберет профессионалов в области коммуникаций, руководителей ведущих компаний, бизнесменов, ученых и студентов со всего мира.