Активисты из Южной Кореи отправили медикаменты в КНДР на воздушных шарах

Объединение перебежчиков "Борцы за свободную Северную Корею" в среду снова запустило на территорию КНДР воздушные шары с медикаментами и защитными масками в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе группы.

Это уже третья по счету подобная акция, предыдущие состоялись 5 и 28 июня. На этот раз активисты отправили на 20 воздушных шарах 70 тыс. таблеток обезболивающего средства, 20 тыс. масок и 30 тыс. таблеток витамина С.

Активисты также подчеркнули, что коронавирус в КНДР распространился не из-за листовок и посылок "Борцов за свободную Северную Корею", а из-за апрельского парада. Ранее власти народной республики информировали о результатах расследования, согласно которым вспышка коронавируса в КНДР произошла после контакта солдата народной республики и ребенка с "инородными" объектами в провинции Канвондо на границе с Южной Кореей.