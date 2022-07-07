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Артур Миранян покидает «Урарту»

Артур Миранян покидает «Урарту»
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Нападающий Артур Миранян покинул футбольный клуб «Урарту».

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Срок контракта 26-летнего футболиста с клубом истек, и стороны решили не продлевать его по обоюдному согласию.

Напомним, Миранян перешел в «Урарту» во время зимнего трансферного окна 2021 года. За этот период нападающий принял участие в 28 матчах и забил 14 мячей.
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