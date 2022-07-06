Тестовые торги в рамках формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС пройдут 21 июля

Тестовые торги в рамках формирования общего биржевого рынка товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдут 21 июля на Белорусской универсальной товарной бирже. На продажу будет выставлено рапсовое масло. Как передает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина на брифинге в среду.

"Определена дата проведения тестовых торгов в рамках формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС. Торги пройдут 21 июля на Белорусской универсальной товарной бирже. На продажу будет выставлено рапсовое масло. К участию будут приглашены представители всех стран союза. Проведение тестовых торгов позволит смоделировать и отработать условия торговли в рамках общего биржевого рынка товаров ЕАЭС", - сказала она.

Также официальный представитель ЕЭК напомнила, что формирование общего биржевого товарного рынка союза предусмотрено Стратегией - 2025. При этом, по словам представителя ЕЭК, программу развития биржевой торговли товарами планируется утвердить до 31 декабря 2024 года.