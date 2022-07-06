Срок полномочий Мухаммеда Баркиндо на посту генсека ОПЕК истекал в конце июля

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, о смерти которого сообщил в среду управляющий директор государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (НННК) Меле Кьяри, завершал свое пребывание на посту руководителя организации: срок его полномочий истекал в конце июля 2022 года. Как сообщил глава нигерийской НННК, Баркиндо умер минувшей ночью, причина смерти не сообщается.

Незадолго до смерти генсек ОПЕК выступил в Нигерии на международной энергетической конференции, а затем встретился с президентом страны Мухаммаду Бухари, передает Арменпресс.

В начала января министры стран ОПЕК избрали новым генеральным секретарем организации представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса. Он должен вступить на должность генсека ОПЕК с 1 августа 2022 года. Аль-Гайс возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 года по 2021 год. Его кандидатура была единственной в списке.