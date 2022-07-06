В Пакистане число жертв паводков выросло до 25

По меньшей мере 25 человек погибли и 35 пострадали в результате дождевого паводка, вызванного ливневыми дождями в пакистанской западной провинции Белуджистан. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила газета Daily Times со ссылкой на частный телеканал.

Как передает газета, глава провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями сказал, что среди погибших также числятся четверо детей.

По данным Daily Times, наибольший ущерб из-за стихийного бедствия был нанесен столице провинции Кветта. В свою очередь, правительство Белуджистана приняло решение о введении чрезвычайного положения в столице для борьбы с текущей ситуацией.