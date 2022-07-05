Кристоф Гальтье стал главным тренером ПСЖ

Француз Кристоф Гальтье стал главным тренером футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба французской команды.

Контракт французского специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее во вторник пресс-служба ПСЖ объявила об уходе с поста главного тренера команды аргентинца Маурисио Почеттино, который возглавлял клуб с января 2021 года. Под его руководством ПСЖ стал чемпионом Франции, завоевал кубок и суперкубок страны.

Гальтье 55 лет. В сезоне-2021/22 он возглавлял французскую "Ниццу". Под его руководством команда заняла пятое в турнирной таблице национального первенства и дошла до финала Кубка Франции, в котором уступила "Нанту". Победителем чемпионата Франции стал ПСЖ. Ранее Гальтье также возглавлял "Лилль", с которым выиграл чемпионат Франции в сезоне-2020/21, и "Сент-Этьен", вместе с которым стал победителем Кубка французской лиги (2021/13).