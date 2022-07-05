Аварийное отключение газа на улице Мамиконянц и проспекте Комитаса в Ереване
ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что с целью проведения аварийно-восстановительных работ 5 июля с 16:00 часов прекращено газоснабжение домов №№ 41, 42-44, 42-24 на ул. Мамиконянц и домов №№ 49, 49/12, 51, 56/6, 56/7 на пр.Комитаса административного района Арабкир города Ереван.
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