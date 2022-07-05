Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях
13:28, 5 Июль 2022
Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом 5 июлясообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.
"Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей.... Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь", — сказал он.
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