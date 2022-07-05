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Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях

Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях

Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях.

Как передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом 5 июлясообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.

"Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей.... Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь", — сказал он.


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