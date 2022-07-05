Литва подготовится к постоянному размещению бригады НАТО в 2027 году

Литва полностью подготовится к постоянной дислокации на территории страны сводной бригады Североатлантического альянса к 2027 году.

Как передает Арменпресс, об этом заявил в эфире радиостанции Žinių radijas советник президента балтийской республики по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис.

"Мы уже сейчас готовы к приему дополнительных сил НАТО в качестве подкрепления в случае экстренного обострения ситуации в сфере безопасности", - отметил он.

В то же время он отметил, что для постоянного размещения бригады альянса необходимо полномасштабное развитие инфраструктуры

По словам советника, планы такого развития обсуждались на заседании Государственного совета обороны.

"Намеченный срок готовности инфраструктуры - 2027 год", - сказал Будрис.