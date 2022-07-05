Цена на газ в Европе впервые с начала марта превысила 1800 долларов

Цены на газ в Европе впервые с начала марта поднялись выше 1800 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Согласно источнику, августовские фьючерсы по индексу TTF (одной из основных торговых площадок мира) открыли торги на отметке 1801,2 доллара, а затем подорожали до 1812 долларов. После этого они несколько потеряли в цене, опустившись до 1766,6, но в последние минуты снова пошли вверх, приблизившись к 1775 долларам.

Накануне газовые фьючерсы резко дорожали — на 13 процентов, а к окончанию торгов остановились на 1799,1 доллара.

В начале марта цены на газ четыре дня подряд обновляли исторические максимумы из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов. Рекорд зафиксировали 7 марта — 3892 доллара, а расчетная цена по итогам того дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубов.