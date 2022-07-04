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Министр экономики Армении выступил на 4-м заседании Совета промышленной политики ЕАЭС

Министр экономики Армении выступил на 4-м заседании Совета промышленной политики ЕАЭС

В рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» 22, которая стартовала в городе Екатеринбурге 4 июля состоялось 4-е заседание Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в ходе которого выступил с речью министр экономики Армении Ваан Керобян. Как передает Арменпресс, об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

«По итогам обсуждений с бизнес-ассоциациями всех стран ЕАЭС подготовлен перечень приоритетных механизмов поддержки кооперации на уровне Союза и стимулирования спроса на продукцию ЕАЭС», — отметил Керобян, добавив, что «одним из важных моментов является льготное кредитование совместных проектов предприятий ЕАЭС».


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