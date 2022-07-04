На рынке недвижимости наблюдается большая активность. цены на продажу и аренду квартир выросли

ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На рынке недвижимости Армении наблюдается большая активность, с 2010 года больше всего сделок было проведено в мае этого года, выросли как продажи, так и сдачи в аренду.



В беседе с «Арменпресс» начальник отдела кадастровой оценки и анализа рынка Комитета кадастра Амаяк Акопян сказал: «Мы проанализировали количество майских сделок за последние несколько лет. С 2010 года больше всего сделок на рынке было зарегистрировано в мае 2022 года - 17 тысяч 822 сделки. По сравнению с прошлым годом в количественном отношении они увеличились в целом по стране на 7,1 процента по сравнению с апрелем и на 10,8 процента по сравнению с маем прошлого года».



Акопян заметил рост покупательной способности спроса - ряд программ стимулируют рост, например, в случае с ипотечными кредитами есть интересные инструменты. Так что рынок оживлен.



В мае текущего года было осуществлено 5 тысяч 74 сделки купли-продажи, что 13,4 процента больше, чем в мае прошлого года и на 13,1 процента по сравнению с апрелем текущего года. Более того, это самый высокий показатель продаж, зафиксированный в мае с 2011 года. Иностранные граждане участвовали в 454 сделках с недвижимостью. Только в мае этого года иностранные граждане приобрели в Армении 177 объектов недвижимости, что по сравнению с апрелем увеличилось на 7,3 процента, а по сравнению с маем прошлого года - более чем на 55 процентов.



"Среди 454 человек больше всего граждан России, второе место занимают граждане США, третье - граждане Ирана. По национальности они в основном армяне", - сказал Акопян.



Согласно официальной статистике, в мае среднерыночные цены на квартиры в Ереване в расчете на 1 квадратный метр выросли на 1,5 процента по сравнению с апрелем и на 17,2 процента по сравнению с маем 2021 года. Агентство недвижимости также отмечает значительный рост цен. Заместитель директора агентства недвижимости «Агаджаняннер» Гор Агаджанян заметил, что сделки стали активизироваться с конца февраля, начиная с марта, когда увеличился поток посетителей в Армению из-за российско-украинской ситуации.



«Сегодня рынок достаточно активен: квартиры, частные дома, коммерческие помещения. Были даже предприятия, которые работали в России, сегодня они переехали в Армению из-за санкций. Если есть большой спрос на что-то, цены начинают расти. Сегодня много арендаторов и потенциальных покупателей. В связи с этим в Армении довольно большая инфляция. Инфляция была замечена еще недавно, когда курс доллара изменился, и даже люди, чья торговля потом будет в долларах, подняли цену. Я думаю, что в будущем, даже если курс доллара выйдет на прежний уровень, который был, никто не будет звонить в какие-либо агентства и говорить: снизьте цену на наш дом на 20 тысяч", - сказал Агаджанян.



Согласно официальной статистике, арендные сделки в Армении в мае сократились, составив 906. Однако по сравнению с маем 2021 года количество сделок по аренде квартир увеличилось на 52,5 процента, составив 183, а по сравнению с апрелем 2022 года рост составил 7,6 процента. Официальная статистика, однако, не отражает в данном случае реальных цифр, так как отсутствие регистрации договора аренды не влечет за собой никаких последствий, многие люди не регистрируют их, чтобы избежать уплаты налогов. Агентство недвижимости отмечает значительный рост сделок по аренде, причем очень большую часть арендаторов составляют иностранные граждане. В агентстве заметили еще одну тенденцию: люди снимают своего 1-2-летнего арендатора и начинают искать нового арендатора с более высокой ценой. «Дом, за который давали 500 долларов, дают 1000 долларов. Есть места, где даже 500 стали 1200-1300 долларов, средняя арендная плата выросла на 50 процентов", - сказал Агаджанян.



Журналист: Анна Григорян



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