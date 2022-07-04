Началась беседа между Араратом Мирзояном и секретарем Западного направления МИД Индии Санджаем Вермой
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В МИД РА прибыл секретарь Западного управления МИД Индии в Армении Санджай Верма.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.
"Началась беседа тет-а-тет между Араратом Мирзояном и Санджаем Вермой", - сообщили в пресс-службе.
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