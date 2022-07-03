В Арцахе откроется техношкола

В рамках прошедшей в Гюмри Tech Week Gyumri 2022 было объявлено, что сбудется нереализованная мечта трагически погибшей 29-летней Соны Мнацаканян (сбитой автомобилем на перекрестке улиц Пароняна-Лео 16 апреля этого года) — открыть техношколу в Арцахе.

Как передает Арменпресс, об этом в рамках состоявшейся в Гюмри Tech Week Gyumri 2022 сообщил Спартак Кюрегян, финансовый директор и руководитель бизнес-операций Instigate mobile, сообщив, что с этой целью совместно с благотворительной общественной организацией «Поддержим наших героев» (www.supportourheroes.am) реализуется программа «Тевер» («Крылья») по сбору средств — для воплощения в жизнь мечты Соны Мнацаканян.

«У Соны были планы, о некоторых из которых мы, к сожалению, не знали. Одним из последних важных проектов был техникум в Арцахе, с разработанной ею же образовательной программой", - отметил Спартак Кюрегян.

«Тевер» — разработанная Соной программа, идея которой заключается в создании единых ИТ-центров в сельских общинах.

«Программа техношколы продолжается, и мы обязаны претворить эту работу в жизнь. По этому поводу мы инициировали сбор средств, чтобы реализовать те мечты и цели, которые были у Соны», - сказал Спартак Кюрегян, напомнив, что в прошлом году в рамках технонедели они также провели сбор средств, в результате чего в Кармир шука (Красный рынок) была создана инженерная лаборатория "Армат".

Первый центр «Тевер», который откроется в селе Нахиджеваник Аскеранского района Арцаха, будет назван именем Соны Мнацаканян.

Для создания проекта центра необходимо собрать $107,000 в драмовом эквиваленте, часть которых уже собрана благодаря различным фондам.

В рамках Tech Week Gyumri 2022 организуется сбор средств, в рамках которого планируется собрать $25 000.

Напомним, что помимо перечисления денег на сбор средств, есть возможность участвовать в ggRace, организованном в Гюмри и Ереване. Выручка также будет перечислена в арцахский проект «Тевер».

Следует отметить, что Сона была одним из активных участников и спикером Tech Week 2021, организованной в Арцахе в прошлом году.

Арменуи Мхоян